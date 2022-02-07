خرجت من الصف ولم تجد سيارتها... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة سيارة من نوع " كيا بيكانتو " في محلة الضم والفرز في طرابلس وهي عائدة لاحدى المعلمات وذلك اثناء ركنها خلف احدى المدارس في المنطقة بجانب مسجد "الظافر"