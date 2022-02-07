لبنان

جريمة مروعة تهزّ عنقون.. سوري يذبح والد زوجته من الوريد إلى الوريد! (صور)

Lebanon 24
07-02-2022 | 11:11
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أقدم السوري "ب.حفيان" على ذبح والد زوجته "م.حفيان"، مساء اليوم، في منطقة عنقون، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب. 
 
وفي التفاصيل، فإنّ خلافاً نشب بين الجاني والقتيل بسبب زوجة الأوّل التي قيل أنها تواجه مشاكل معه ومكثت مؤخراً في منزل والدها. وبعد تلاسن وإشكال، أقدم "حيفان" على طعن والد زوجته في بطنه، واستكمل جريمته بذبحه من الوريد إلى الوريد. 
 
وعلى الفور، تمكّن شبانٌ من المنطقة من توقيف "حفيان" قبل تسليمه إلى فرع المعلومات. أما الجثة فجرى نقلها إلى مستشفى الراعي في صيدا. 
 
يشار إلى أنّ الحفيان من مواليد العام 1988 - سوريا، وكان يقيم في سلطنة عمان ويعمل فيها مدير مطعم ومقهى. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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