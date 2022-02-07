لبنان

معلومة جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. ماذا طرأ مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2022 | 12:13
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عمدَت مصارف عديدة مؤخراً إلى تعديل الأوقات التي يُمكن للمواطنين خلالها الاستفادة من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان، والذي ينصّ على إمكانية سحب أموال الليرة اللبنانية بعملة الدولار الأميركي. 

وتبيّن في الآونة الأخيرة أن مواطنين استطاعوا منذ أيام سحب الدولار من الصرافات الآلية بأوقات متأخرة من النهار، لاسيما في ساعات المساء. 

أما الآن، فإن هذا الأمر بات غير متوفر أبداً، ما يعني أن المواطنين باتوا محصورين بأوقاتٍ معينة للسحب وتحديداً ضمن الدوام الرسمي للمصرف.

مع هذا، فقد واجه مواطنون مشكلات بالسحب من بعض الصرافات الآلية. ففي بعض الفروع المصرفية، اتضح أن هناك صرافات آلية لا تتضمن أي عملات ورقية بالليرة اللبنانية في حين أنه يمكن استخدامها للحصول على الدولار.

المصدر: خاص "لبنان 24"

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