معلومة جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. ماذا طرأ مؤخراً؟

عمدَت مصارف عديدة مؤخراً إلى تعديل الأوقات التي يُمكن للمواطنين خلالها الاستفادة من التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان، والذي ينصّ على إمكانية سحب أموال الليرة اللبنانية بعملة الدولار الأميركي.



وتبيّن في الآونة الأخيرة أن مواطنين استطاعوا منذ أيام سحب الدولار من الصرافات الآلية بأوقات متأخرة من النهار، لاسيما في ساعات المساء.



أما الآن، فإن هذا الأمر بات غير متوفر أبداً، ما يعني أن المواطنين باتوا محصورين بأوقاتٍ معينة للسحب وتحديداً ضمن الدوام الرسمي للمصرف.