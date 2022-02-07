لبنان

قتيل وجريح في طرابلس.. ماذا يجري؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 12:30
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أقدم مجهولان على إطلاق النار بإتجاه كل من "ح.ع" عسكري في الجيش و "ا. ا" في محلة مشروع محرم في طرابلس خلف مطعم "KFC"، مما أدى الى اصابتهما بطلقات نارية.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد المدعو "ا.ا" كان بحالة حرجة خلال نقله إلى مستشفى النيني للعلاج، وما لبث أن توفي متأثراً بجراحه.

وعلى الفور حضرت القوى الامنية إلى المكان والعمل جاري لتحديد هوية الفاعلين، فيما لا تزال أسباب اطلاق النار مجهولة.
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