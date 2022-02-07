تصريحٌ جديد من السفيرة الأميركية عن الانتخابات.. ماذا قالت؟

قالت السفيرة الأميركي في لبنان دوروثي شيا لوكالة "رويترز" إنّ "الإنتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها والمجتمع الدولي متوافقٌ على ذلك".

وأشارت شيا إلى أنّ "الانتخابات يجب أن تُقام بطريقة عادلة وشفافة"، مؤكدة أنه "لا مجال للمُراوغة".