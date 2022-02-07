16
o
بيروت
19
o
طرابلس
10
o
صور
18
o
جبيل
14
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
12
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تصريحٌ جديد من السفيرة الأميركية عن الانتخابات.. ماذا قالت؟
Lebanon 24
07-02-2022
|
12:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت السفيرة الأميركي في لبنان دوروثي شيا لوكالة "رويترز" إنّ "الإنتخابات النيابية يجب أن تُجرى في موعدها والمجتمع الدولي متوافقٌ على ذلك".
وأشارت شيا إلى أنّ "الانتخابات يجب أن تُقام بطريقة عادلة وشفافة"، مؤكدة أنه "لا مجال للمُراوغة".
مواضيع ذات صلة
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، في الصرح البطريركي في بكركي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا
Lebanon 24
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، في الصرح البطريركي في بكركي سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروثي شيا
07/02/2022 22:22:59
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لـ"رويترز": خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي
Lebanon 24
مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لـ"رويترز": خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي
07/02/2022 22:22:59
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
Lebanon 24
19 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟
07/02/2022 22:22:59
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان ترفض مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان ترفض مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية
07/02/2022 22:22:59
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دوروثي شيا
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
Lebanon 24
معلومة مهمّة عن الرواتب.. إليكم الرقم الجديد المتوقع للحد الأدنى للأجور
16:25 | 2022-02-06
06/02/2022 04:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
انخفاض جديد.. إليكم تسعيرة الدولار صباح اليوم في السوق الموازية
01:35 | 2022-02-07
07/02/2022 01:35:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
Lebanon 24
هدوء ما قبل العاصفة: الأمطار لن تغادرنا.. لبنان على موعد مع منخفض جوي جديد وهذه تفاصيله
00:31 | 2022-02-07
07/02/2022 12:31:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
Lebanon 24
تسعيرةُ الألبان والأجبان تنخفض مع الدولار.. كم بلغت؟
06:31 | 2022-02-07
07/02/2022 06:31:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟
Lebanon 24
بيانٌ مهمّ عن رسوم الميكانيك من "OMT".. ما الجديد؟
06:10 | 2022-02-07
07/02/2022 06:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2022-02-07
سعر البنزين سيتغيّر غداً.. إليكم ثمنه المتوقع بالأرقام
13:41 | 2022-02-07
فيديو قديم ونادر من بيروت والمطار.. لقطاتٌ من "أيام العز" تدخل التاريخ
12:13 | 2022-02-07
معلومة جديدة عن سحب الدولار من المصارف.. ماذا طرأ مؤخراً؟
15:13 | 2022-02-07
فيديو ينتشر.. ما حقيقة وقوع إشكال كبير داخل "abc" أشرفية؟
15:06 | 2022-02-07
مولوي عرض مع عبد الملك التحضيرات لمراقبة الانتخابات
14:59 | 2022-02-07
"الدفاع المدني" يخمد حريقاً ضرب شقة في فاريا
فيديو
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
Lebanon 24
هند صبري تتحدث عن عمليات التجميل... هذا ما قالته! (فيديو)
11:00 | 2022-02-07
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
خدمة قديمة من خرائط غوغل لا يعرفها كثيرون.. ما هي؟ (فيديو)
05:00 | 2022-02-05
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
Lebanon 24
"نوكيا" تُطلق هاتفا بتقنيات ممتازة وسعر منافس (فيديو)
16:00 | 2022-02-04
07/02/2022 22:22:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact