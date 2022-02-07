لبنان

وزير الزراعة: منطقتنا تعاني من مظلومية ونطالب بالعمل الجماعي المتكامل

Lebanon 24
07-02-2022 | 13:18
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ألقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن كلمة أثناء مشاركته في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى، الذي يعقد في بغداد، وقال فيها: "جميل أن نعود إلى العراق، هذا البلد الذي حمل جراحه منذ سنوات وعانى شعبه الطيب من الحروب والإرهاب ليبعث برسالة إلى كل العالم، أن الحياة أقوى من الموت وأن ارادة السلام والعيش المشترك هي خيار الشعوب. كم جميل أن تكون الرسالة واضحة من قلب العراق بالشراكة مع منظمة الفاو".
 
وأثنى الحاج حسن على "شمولية عمل منظمة الـFAO في منطقتنا التي تعاني من مظلومية ،حتى بتنا نعتقد اننا نعاقب على فقرنا بتركنا لقدرنا،إن شمولية عمل الفاو ضرورة".
 
وقال: "نعم نحن جميعا نطالب بالعمل الجماعي المتكامل، فليس المطلوب فقط دعم كل دولة على حدى، بل نريد التشبيك أو الربط بين دولنا حتى نصل إلى شراكة حقيقية تولّد مزيداً من الاستقرار والنهوض الإقتصادي، والأهم تأمين الغذاء للجميع".
 
وتابع: "يجب ان نسأل انفسنا ايها السيدات والسادة كدول ومنظمات وهيئات تضع نصب اعينها هدفا واحدا وهو الإنسانية، ما هي الآلية الفضلى للنهوض والإستثمار بالإنسان و طاقاته؟ هل فعلا وضعنا أولويات كحاجياتنا في هذا المضمار؟ وكيف يمكن أن نوائم بينها؟".
 
وكشف عن "اشكالية نعاني منها على وجه الخصوص وفي العالم أجمع، وهي كيفية تأطير المرأة ودمجها ومساواتها في كافة المجالات، وهو هدف نبيل يجب أن نصل إليه جميعاً في القريب العاجل، ضمن أطر علمية واضح و منهجية تجعل من المرأة شريكا حقيقيا وصانعاً أساسيا لمجتمعاتنا وأجيالنا القادمة".
 
وختم وزير الزراعة كلمته بتوجيه الشكر للعراق ومنظمة الفاو على تنظيم المؤتمر وقال: "لكم كل الحب من وطني لبنان، موطن الحرف، وطن الرسالة التي تؤمن أن الإنسان تكامل، والإنسانية شراكة. وفقكم الله ووفقنا في صوغ ذهنية جديدة  والإستمرار في ما بدأ العمل به في سبيل حياة كريمة. شكراً للعراق بشخص دولة رئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي شكراً معالي وزير الزراعة العراقي السيد محمد كريم الخفاجي.. شكرا للمدير العام المساعد لأقليم الشرق الأدنى لمنظة الفاو د.عبد الكريم الواعر".
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