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لبنان
تحرّك لاهالي شهداء انفجار المرفأ في محيط العدلية.. هذا ما طالبوا به
Lebanon 24
07-02-2022
|
13:55
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نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت تحركاً مساء اليوم، نحو قصر العدل، تحت شعار "نحو العدالة" دعماً للعدالة ورفضاً لطلبات الرد التي تعرقل مسار التحقيق.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد قطع المعتصمون الطريق في محيط قصر العدل وأحرقوا الاطارات تحت جسر العدلية، وفي مستوعبات النفايات.
وطالب المعتصمون "القاضية رولى المصري بالحضور الى مكتبها في العدلية للبت بطلبات الرد للقاضي ناجي عيد، حتى يستطيع أن يقوم بواجبه ويبت بطلب رد القاضي بيطار، في ظل عرقلة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، والتعسف الذي يقوم به المطلوبون الى العدالة باستخدام حق الدفاع، ورفضا لتكريس ثقافة التهرب من المحاسبة مرة جديدة في لبنان".
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