لبنان

جلسة لمجلس الوزراء غداً في السراي الحكومي

Lebanon 24
07-02-2022 | 13:59
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يعقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، جلسة عند التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء في السراي الحكومي الكبير.
 
 
 
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