"الدفاع المدني" يخمد حريقاً ضرب شقة في فاريا

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً إندلع مساء اليوم داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من مبنى سكني في بلدة فاريا - كسروان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد اقتصرت الأضرار على الماديات.