لبنان

فيديو ينتشر.. ما حقيقة وقوع إشكال كبير داخل "abc" أشرفية؟

Lebanon 24
07-02-2022 | 15:13
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لإشكال داخل مجمع "abc" في الأشرفيّة. 
 
وبعد التدقيق، تبين أن هذا الفيديو وثق إشكالاً داخل مجمعاً تجارياً في مدينة الخليل بفلسطين المحتلة، وليس كما أشيع مؤخراً. 
 
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه: "يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه إشكالاً وقع بين عدد من الأشخاص حصل خلال إطلاق نار، وتزعم رسائل مختلفة مرفقة به أنه حصل في أكثر من مجمع تجاري".
وأضاف بيان "قوى الأمن": "بعد المتابعة، تبين أن هذا الاشكال لم يقع في لبنان وإنّما في دولة أخرى".
وختم: "نرجو عدم نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها". 
 
 
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