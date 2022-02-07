وفد من متقاعدي قوى الأمن عرض لميقاتي كل مطالبهم والحقوق

زار تجمع متقاعدي قوى الامن الداخلي، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، وجرى بحث في سلسلة من المطالب التي يحملها التجمع.

وفي بيانٍ له، أشار التجمع إلى أنه "طرح كل المطالب والحقوق على طاولة البحث، وهي: الطبابة والاستشفاء ورفع قيمة الاعتمادات المخصصة لذلك، والمساعدة الاجتماعية على أن تكون على كامل الراتب وليس على أساسه وألا تقل عن مليوني ليرة، والمحروقات وضرورة الإفراج عنها لمستحقيها، وتحرير تعويضات المتقاعدين بالكامل من المصارف بالعملة التي يختارونها، ورفع قيمة ونسبة المساعدات المدرسية والمرضية، والإسراع في تصفية حقوق وتقاعد المسرحين من الخدمة، والسماح للمتقاعدين بشراء المواد الغذائية المدعومة من تعاونيات قوى الامن، والإسراع في مرسوم ترقية المؤهلين والمعاونين الأول إلى رتبة ملازم، وتسديد المتأخرات للمستشفيات الخاصة لتعاود استقبال مرضانا".

وأضاف البيان: "كان اللقاء ايجابياً، وتم التوافق على الامور الآنفة الذكر اعلاه وتم الاتصال من قبل رئيس الحكومة بوزير المالية لوضعه في أجواء المطالب المحقة لجهة الطبابة والاستشفاء لجهة وضعها بنداً اساسياً في الموازنة العامة، وإصدار قرار فوري بدفع 60 مليار ليرة لطبابة قوى الامن بمباركة وموافقة من وزير المالية لرفع قيمة الاستشفاء".

وختم: "لقد شكر وفد التجمع رئيس الحكومة على التجاوب لمطالبه وعلى حفاوة الاستقبال والاتفاق على متابعة الموضوع، وتم فتح قنوات اتصال بين رئاسة الحكومة وتجمع المتقاعدين من قوى الأمن لمتابعة تنفيذ المطالب".