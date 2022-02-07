نائب "لبنان القوي" يعلّق على مسألة هبوط الدولار.. ماذا قال؟

أعلن عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني أنّ "خياره في الانتخابات لن يتغير وهمه الإصلاح"، مشيراً إلى أن " هناك قامات تشريعية مهمة سنخسرها مع ابتعاد تيار المستقبل عن الساحة الانتخابية"، وقال: "نحن بحاجة الى اصحاب الخبرات لاخذ القرارات التي تفيد الوطن".

وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، شدد البستاني على أنّ "التشرذم المسيحي يؤذينا جميعاً وما من أحد يجب أن يأخذ حقوق غيره ومن غير المقبول الدعوة الى عدم التصويت للتيار الوطني الحر".وأكد البستاني أنّ "الموازنة ضرورية في كل العالم"، واضاف: "في ما خصّ موازنة العام 2022 في لبنان، فإني ما لمسته مؤخراً هو انها ستكون ضريبية ولم الحظ فيها أي خطة للتعافي وكنت أفضل ان يتم التركيز على المساعدات الاجتماعية اكثر في ظل الفقر والبطالة في لبنان".وأردف: "بالنسبة للكهرباء كيف نستطيع تأمين تكاليفها الى حين وصول الغاز المصري والكهرباء من الاردن في ظل وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين والسرقة الدائمة ورفض رفع التعرفة".مع هذا، فقد أكّد البستاني أنّ "معركتنا كبيرة لحماية اموال المودعين"، معتبراً أن "ما حصل ظلم كبير ولن نترك هذا الامر اطلاقا"، وقال: "من هنا التدقيق الجنائي الذي يطالب به الرئيس عون أكثر من ضروري".‎ورأى البستاني أنّ "هبوط الدولار كما حصل مؤخراً ليس خطوة ثابتة لانه لم يحصل نتيجة عمل بنيوي مدروس ومن المعيب ان يكون ما حصل لأسباب انتخابية".