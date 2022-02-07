لبنان

تحضيرات نوعية لإحياء ذكرى اغتيال الحريري

Lebanon 24
07-02-2022 | 17:00
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بدأت تحضيرات نوعية لإحياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ستحدد المناسبة مفاصل ومؤشرات مستقبلية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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