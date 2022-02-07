هوكشتاين بين "الترسيم" و"التقسيم"

يصل إلى بيروت اليوم الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان آموس هوكشتاين في خضم أسبوع لبناني حافل بالاستحقاقات والتحديات السياسية والقضائية والمالية.

ويقول المتابعون إن "هوكشتاين يحمل صيغة تفاوضية جديدة كان اتفق عليها مع الإسرائيليين ليعرضها على الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فضلا عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسيلبّي عشاء عمل مع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الملف الحدودي الوزير السابق إلياس بو صعب.

وقالت مصادر متابعة عبر "الأنباء" الكويتية إن "هدف زيارة هوكشتاين اليوم التقسيم لا الترسيم، ما يعني تجاوز ترسيم الحدود والتعامل بمنطق تقاسم الموارد، بالحقول المتداخلة، عبر تكليف شركات دولية وتقسيم العائدات".

(الأنباء الكويتية)