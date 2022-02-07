لبنان

برّي يدعو إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الخميس

Lebanon 24
07-02-2022 | 17:45
A-
A+
Doc-P-915989-637798780420370661.jpg
Doc-P-915989-637798780420370661.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس، الى إجتماع يعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 10 شباط الحالي، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في عقد جلسة للمجلس وفي أبرز بنود جدول أعمالها.
(اللواء)
مواضيع ذات صلة
بري في ذكرى "إنتفاضة ٦ شباط": الإنتفاضة إندحار مشروع وإنتصار لبنان عربيّ الهوية والإنتماء وليس عبريّ الهوى والخيارات
lebanon 24
08/02/2022 08:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس اتصل بريان كنعان ووالده مهنئا: لبنان كله كان مشدودا اليه
lebanon 24
08/02/2022 08:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تبريد الأجواء بين لبنان والخليج
lebanon 24
08/02/2022 08:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة اللبنانية في بريطانيا تُطلق مبادرة فن المزاوجة بين العرق والمازة اللبنانية
lebanon 24
08/02/2022 08:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2022-02-08
01:15 | 2022-02-08
01:06 | 2022-02-08
01:00 | 2022-02-08
01:00 | 2022-02-08
00:49 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website