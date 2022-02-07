برّي يدعو إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الخميس

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس، الى إجتماع يعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 10 شباط الحالي، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في عقد جلسة للمجلس وفي أبرز بنود جدول أعمالها.

(اللواء)