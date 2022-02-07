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لبنان
برّي يدعو إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس بعد ظهر الخميس
Lebanon 24
07-02-2022
|
17:45
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس، الى إجتماع يعقد في الثانية من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 10 شباط الحالي، في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث في عقد جلسة للمجلس وفي أبرز بنود جدول أعمالها.
(اللواء)
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