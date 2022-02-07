لبنان

كلمة للبطريرك الراعي الأربعاء

Lebanon 24
07-02-2022 | 18:15
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كتبت "الأنباء" الكويتية: "من المتوقع أن يتطرق البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى "الحرب المصرفية القضائية السياسية" في عظته بمناسبة عيد مار مارون، شفيع الطائفة المارونية، بحضور الرؤساء عون وبري وميقاتي وكبار الموظفين في السلك الديبلوماسي غدا.
وبحسب التقليد، يترأس مطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر الصلاة بهذه المناسبة السنوية، لكن البطريرك الراعي أصر على أن يترأس الصلاة شخصيا هذه السنة".
المصدر: الانباء الكويتية
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