باسيل غير مرحّب به في دار الفتوى؟

أفادت معلومات بأن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب موعداً من دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية للمفتي قبل أسبوعين، إلا أن الدار لم تحدّد موعداً لاستقبال باسيل بعد".

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