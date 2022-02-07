شتلة التبغ "تحتضر".. والمزارعون يتخلون عنها!

كتب رامح حمية في الاخبار:

بعد الارتفاع الكبير في أكلاف زراعتها، خسرت زراعة التبغ هذا العام ثلثَي مزارعيها. 25% فقط من أصل 5600 رخصة في منطقة بعلبك - الهرمل سجّلوا أسماءهم لتسليم إنتاج هذا الموسم لـ"الريجي"زراعات عديدة أفلت وأخرى ستلحق بها بعدما تخلّت الدولة عن دعمها أو عن بذل أبسط جهد ممكن لمعالجة مشاكلها. بعد الشمندر السكري وإقفال معمله في البقاع، خفت وهج زراعة التبغ بعدما أصبح الفارق خيالياً بين كلفة زراعته ومردودها شبه المعدوم. في العاشر من الجاري، يُفترض أن يبدأ مزارعو التبغ في البقاع تسليم "طرود التبغ المكبوس" إلى إدارة الريجي في بعلبك. اللافت أنه من بين 5500 حامل رخصة، لم "يرقّم" (تسجيل أسماء المزارعين الذين ينوون تسليم إنتاجهم من التبغ) إلا 25% فقط منهم. علماً أن نسبة التسليم في المواسم الماضية لم تقلّ عن 100%.لدى مزارعي التبغ أسباب كثيرة للتخلي عن هذه الزراعة، وحتى بيع رخصة زراعتها، بعدما "صار فينا متل اللي عم يضحك على حالو. المزارع يتعب 14 شهراً، وعندما يأتي وقت الغلة يدفعها للعمال السوريين وتجار الأدوية الزراعية والكيماوية ويستدين لتسديد بقية الأكلاف" بحسب أحد المزارعين علي حمية.ومعلوم أن زراعة التبغ من الزراعات التي تتطلّب مجهوداً كبيراً للعناية بالشتلة وقطفها وحفظها، فضلاً عن كلفتها الكبيرة التي تبدأ بالشتول والأدوية والكيماويات، وصولاً إلى القطاف والشك بالخيطان والترطيب والكبس في طرود أكياس الخيش تمهيداً لنقلها إلى الريجي وتسليمها.«بالقلم والورقة"، تُجمع غالبية مزارعي التبغ على أن كلفة الزراعة زادت بنحو 500% عن الأعوام السابقة، بدءاً من ضمان الأرض الذي ارتفع من 50 ألف ليرة للدونم إلى 250 ألفاً، وحراثتها التي ارتفعت من 60 ألف ليرة إلى 250 ألفاً، وزاد سعر "قفص" شتل التبغ من 4000 إلى 12000 (يحتاج الدونم إلى ما بين 10 و15 قفصاً). أما "المصيبة الكبرى" فهي في سعر المازوت الذي يُستخدم للريّ ولتبريد شتلة التبغ صيفاً. و"بالأخير تتسلّم الريجي الكيلو بـ 30 ألف ليرة. يتحدثون عن زيادة تتفاوت بين 150% و180%، لكنّ المبلغ المرصود لتسليم التبغ ثابت، ما يعني أن الأسعار ستُراوح بين مزارع وآخر بحسب النوعية"، وفق حمية.