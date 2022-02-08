لبنان

إرتفاع أسعار المحروقات... كم بلغت؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 00:12
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صدر جدول أسعار المحروقات الجديد وجاء على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان  360200 (+1800)
 
النزين 98 أوكتان 370600 (+1400)
 
المازوت  336800 (+8200)
 
الغاز 283100 (+6700)
 
 
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