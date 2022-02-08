من اليونان إلى لبنان.. استعدوا لمنخفض قطبي عالي الفعالية: ثلوج على 800 م وتحذير من هذا الأمر

أفادت صفحة "الارصاد الجوية في لبنان" عبر حسابها على فيسبوك ان لبنان على موعد مع منخفض جوي يومي الأربعاء والخميس يحمل امطارا غزيرة وعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع انخفاض على درجات الحرارة ورياح قوية باردة تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة وستلامس الثلوج 800 متر ليل الأربعاء والخميس ويبدأ الطقس بالتحسن يوم الجمعة.

سوف يصل المنخفض الجوي المترافق مع رياح قوية تصل سرعتها الى 80 كلم في الساعة ابتداء من ليل الثلاثاء ما قد يؤدّي إلى سقوط لوحات إعلانيّة، وأعمدة، وأشجار قد تشكّل خطراً على السّلامة العامّة، لذا يرجى من المواطنين تجنّب التنقل سيرا على الأقدام والقيادة بحذر، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسبا لاقتلاعها.

في التفاصيل:

طقس يوم الأربعاء 9 شباط: غائم ومشمس صباحاً ويتحول إلى غير مستقر وعاصف بعد الظهر مع انخفاض كبير على درجات الحرارة تهطول امطار غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية مع تساقط لحبات البرد وتتساقط الثلوج على 1300 متر وتلامس 1000 متر في بعض المناطق خاصةً ليلاً مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم.

طقس يوم الخميس 10 شباط: طقس غير مستقر عاصف طقس بارد جداً مع امطار غزيرة احياناً يرافقها عواصف رعدية وتلامس الثلوج ارتفاع 800 متر من دون تراكمات التراكمات الثلجية ابتداً من ارتفاع 900 متر مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 80 كلم تصبح الامطار متفرقة ليلاً.

طقس يوم الجمعة 11 شباط: ينحسر المنخفض القطبي ويحل الجليد ضيفاً على المرتفعات اعتبارا من 800 متر وما فوق خاصةً صباح يوم الجمعة وليل يوم الجمعة وتبدأ درجات الحرارة بالتحسن يوم السبت.

تحذير من الأمطار الغزيرة التي سوف تسبب سيول جارفة لفترات خاصةً الأربعاء ليلاً والخميس.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الثلاثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر.

وأضافت: يتأثر لبنان تدريجيا اعتبارا من صباح يوم الأربعاء بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان ويقترب تدريجيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة ،ورياح قوية، وأمطار غزيرة ويستمر حتى ظهر الخميس حيث ينحسر تدريجيا.