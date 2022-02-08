بالأرقام.. لهذه الأسباب ارتفعت أسعار المحروقات اليوم

قال عضو نقابة أصحاب المحطّات جورج البراكس في تصريح إنّ "ارتفاع اسعار المحروقات اليوم هو رصيد المعادلة بين انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق اللبنانية، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية".

ولفت إلى أنّ "مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد %85 من البنزين من 21500 الى 20800 ليرة"، وأضاف: "أمّا سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً انخفض من 21589 الى 21337 ليرة".

وتابع: "ولكن بالمقابل، ارتفعت اسعار النفط المستوردة فكيلوليتر البنزين ارتفع 24.41 دولاراً في حين أن كيلوليتر المازوت ارتفع بنحو 27 دولاراً في جدول اليوم".