في البترون... توقيف سارق مازوت بالجرم المشهود!

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في البترون، سوريا بعد ضبطه بالجرم المشهود خلال قيامه بسرقة المازوت من مولد الاشتراك قرب إحدى الصيدليات، وسلمته الى المراجع المختصة. واعترف الفاعل بتنفيذ عمليات سرقة مازوت عدة سابقا.