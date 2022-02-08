لبنان

في البترون... توقيف سارق مازوت بالجرم المشهود!

Lebanon 24
08-02-2022 | 01:06
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 أوقفت دورية من شعبة المعلومات في البترون، سوريا بعد ضبطه بالجرم المشهود خلال قيامه بسرقة المازوت من مولد الاشتراك قرب إحدى الصيدليات، وسلمته الى المراجع المختصة. واعترف الفاعل بتنفيذ عمليات سرقة مازوت عدة سابقا.
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