لبنان

التسوية الحدودية البحرية: تفاؤل ام خيية أمل جديدة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2022 | 03:15
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قال مصدر سياسي مطلع "إن المتفائلين بقرب التوصل الى تسوية جدية في موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل سيصابون بخيبة امل كبيرة خصوصا ان كل ما يحكى  لا يعدو كونه تحليلات صحافية او سياسية  غير مبنية على وقائع".

وقال المصدر " إن الرغبة الاميركية بإتمام ترسيم الحدود البحرية تراجعت نسبيا لاسباب كثيرة، لكنها في الاصل لا تكفي لاتمام التسوية، كون الجانب الاسرائيلي لديه حسابات كثيرة في هذا الشأن تجعله غير متحمس لتقديم التنازلات".

وأشار المصدر" الى أن الرسالة اللبنانية الاخيرة الى الامم المتحدة ستكون من بين العوامل التي ستؤخر  التوصل الى تسوية وهذا ما سيظهر في الايام المقبلة بشكل اكثر وضوحا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

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