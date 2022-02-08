تحسن في حركة القطاع العقاري.. وتهافت على التسجيل!

يتهافت عدد كبير من المستثمرين العقاريّين إلى تسجيل عقاراتهم قبل إقرار موازنة عام 2022 وذلك خوفاً من أيّ زيادة على بعض المعاملات وعلى رسوم التسجيل.

ولوحظ ان عدد معاملات البيع العقاريّة ارتفع في الشهر الأخير من عام 2021 بنسبة 53.53% إلى 16،440 معاملة رافقه زيادة في قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة 52.84% إلى 2.18 مليار دولار أميركي.

أما على صعيد عام 2021 ككل، فقد ارتفع عدد المعاملات العقاريّة بنسبة 33.93% إلى 110،094 معاملة، كما وتحسّنت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة 8.09% إلى 15.55 مليار دولار أميركي.