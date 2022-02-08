اسماعيل سكرية: مرضى الأمراض المستعصية تحت رحمة المعاناة والموت البطيء

اعتبر رئيس "الهيئة الوطنية الصحية- الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، أن "موقف وزير الصحة العامة فراس الأبيض ضعيف ولامسؤول أمام حاكم المصرف المركزي الذي تكرم بمبلغ 35 مليون دولار شهريا، 10 ملايين منها للمستلزمات الطبية والباقي لأدوية السرطان والأمراض المزمنة، وهي غير كافية، إلا إذا وكما نتوقع تم استخدام دعم أدوية السرطان منصة للإنقضاض على الدعم النسبي لأدوية الأمراض المزمنة، والاطاحة بها وتحرير الأسعار والتحليق بها".وقال: "هذا الموقف وضع مرضى السرطان والسكري وسائر الأمراض المستعصية والمزمنة تحت رحمة كوابيس المعاناة والموت البطيء أو السوق السوداء في تركيا للميسورين، والتي باتت تمارس اقتناص الفرصة والابتزاز بأسعارها أو لتسلل لا يزال خجولا لأدوية مجهولة التركيب".وختم: "إنها أكاديمية الذهنية المافياوية وألاعيبها منذ عقود وعقود، أحكمت قبضتها على القرار بمساعدة وتورط أصحاب النفوس الدنيئة الفاسدة. إنه مشهد مخجل ومعيب أسقط ورقة التوت عن الجسد العاري لنظام صدئ ومهترئ تحكمه ديموقراطية مافياوية صنعت في لبنان، وهو قتل جماعي بالتراكم أو بالمباشر".