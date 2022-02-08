لبنان

أمرٌ مهم وإيجابيّ عن الموازنة يكشفه أحد الوزراء.. ما هو؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 01:42
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كشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ "الموازنة التي يناقشها مجلس الوزراء غير مبنية على ديون تغذي الواردات"، موضحاً أن "النقاشات التي تجريها الحكومة حول الموازنة جديّة ومحترمة، وهناك بعض الاختلافات في وجهات النظر إلا أن التعاون قائمٌ بين الجميع، وعلى كل الأطراف تحمل المسؤولية".

وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، أضاف بيرم: "حريصون على أنّ هناك خط أحمر لا يمكن تجاوزه في مسألة وضع الضرائب، ومعنيون بالرّقابة الجديّة من أجل الشعور بالمواطن اللبناني الذي نسعى لاستعادة ثقته بالدولة بعيداً عن الشعبوية والمزايدات".

وأردف: "نحن في مرحلة صعبة ونحاول تقطيعها بتضافر الجهود، والجميع مسؤول عن ذلك، والدولة هي الأساس".

إلى ذلك، لفت بيرم إلى أنه "يرفض تقديم مبلغ للضمان الإجتماعي غير مصرّح عنه"، وقال: " هدفنا ليس العرقلة، لكن يجب عدم ربط حقوق العامل بمطالب أصحاب العمل،وأدعو لجنة المؤشر للإجتماع بعد إقرار الموازنة".

وعن سلفة الكهرباء، اعتبر وزير العمل أن التجربة مع سلف الكهرباء "غير مشجعة"، وأردف: "لذلك، يجب تقديم مشروع متكامل، ويتبين أنه ليس لدى الناس ثقة بهذا الموضوع وحتى التجربة تثبت ذلك أيضاً". 
وختم: "هذا الموضوع يجب مناقشته بعيداً عن النكايات السياسية لأننا جميعاً في مركبٍ واحد". 


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