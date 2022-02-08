"حزب الله" يوحّد حلفاءه؟

مع اقتراب الانتخابات النيابية، باتت المواجهة السياسية بين حزب الله وخصومه اكثر حدة ، وبات الاستحقاق النيابي يفرض نفسه، بمعانيه وتبعاته وتداعياته على كل المشهد العام في لبنان، حتى باتت سلوكيات القوى السياسية مرتبطة حصرا بالانتخابات ونتائجها.

يعمل حزب الله منذ مدة على قاعدة ان الانتخابات النيابية المقبلة حاصلة في موعدها وعليه فإن الاعداد لها بدأ عمليا داخل البيئة الحاضنة للحزب عبر توسيع نطاق الخدمات وتفعيل الماكينات الانتخابية في الدوائر المختلفة التي يمتلك الحزب حضورا فيها.

لكن الحزب ومنذ عدة اسابيع وجد أن توحّد حلفائه ضمن لوائح مشتركة في الدوائر ستكون له تبعات ايجابية على نتيجة الانتخابات النيابية، لذلك كان لا بد من اتصالات واسعة لاعادة وصل ما انقطع بين الحلفاء لتكون المعركة الانتخابية المقبلة مختلفة عن المعركة عام ٢٠١٨.

في الانتخابات الاخيرة لم يقم حزب الله بالتدخل مع حلفائه في موضوع صوغ التحالفات بل ترك لهم الحرية الكاملة، حتى انه في بعض الدوائر لم ينصحهم بالتحالف او التواصل، وهذا ما ادى الى خسارة عدد لا بأس به من النواب، اقله في حسابات الحزب.

قرر الحزب ان يتعامل بطريقة مختلفة خلال الانتخابات المقبلة، اذ بدأ العمل على التواصل مع شريحة واسعة من الحلفاء بغية اقناعهم بالتحالف ولعل الاولوية كانت للقوى السياسية ضمن اطار "قوى الثامن من اذار" واستطاع الحزب تحقيق تقدم جدي في عدد من الدوائر حيث من المتوقع ان تكون لوائح حلفاء الحزب موحدة..

كما ان الحزب بدأ قبل اسابيع قليلة مساعيه الجدية لحل الازمة بين التيار الوطني الحر وحركة امل وقد قطع اشواطا كبيرة في هذا المجال خصوصا ان الهدف الاساسي هو عقد تحالف مشترك بين "الثنائي الشيعي" و"التيار".

يلعب الحزب دورا جديا في ادارة العملية الانتخابية لجميع حلفائه وان بنسب متفاوتة، خصوصا انه يرى نفسه المستهدف الاول، وهو ينظر بشمولية للمعركة والكباش مع الاميركيين في لبنان، لذلك فإن الاسابيع المقبلة سيظهر اندماج الحزب اكثر في الساحة الانتخابية...