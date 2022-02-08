انطلاق جلسة الحكومة في السراي.. و 76 بنداً على طاولة البحث

انطلقت قرابة الساعة 9 صباح اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكوميّ الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء.

ويحملُ جدول أعمالِ الجلسة المنعقدة حالياً 76 بنداً.