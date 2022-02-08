لبنان

انطلاق جلسة الحكومة في السراي.. و 76 بنداً على طاولة البحث

Lebanon 24
08-02-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-916092-637799110221338183.jpg
Doc-P-916092-637799110221338183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت قرابة الساعة 9 صباح اليوم، جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكوميّ الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور الوزراء.
 
ويحملُ جدول أعمالِ الجلسة المنعقدة حالياً 76 بنداً.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لـ"رويترز": خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
08/02/2022 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان ترفض مسودة خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية
lebanon 24
08/02/2022 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اللبنانية تعد خطة للكهرباء تستجيب لـ"شروط" صندوق النقد
lebanon 24
08/02/2022 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: محادثاتنا اليوم كانت مثمرة وأعلم مدى متابعتكم للشأن اللبناني وحرصكم على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية
lebanon 24
08/02/2022 12:27:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:13 | 2022-02-08
05:00 | 2022-02-08
04:52 | 2022-02-08
04:45 | 2022-02-08
04:36 | 2022-02-08
04:30 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website