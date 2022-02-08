لبنان

لقاءات سياسية للقومي في عكار: الانتخابات فرصة لايصال صوت الحق

Lebanon 24
08-02-2022 | 02:53
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 زار العميد في الحزب السوري القومي الاجتماعي ساسين يوسف، يرافقه ناظر الاذاعة احمد السبسبي، مسؤول الشؤون الدينية في "المؤتمر الشعبي اللبناني" الدكتور اسعد السحمراني، في إطار الجولات السياسية لمنفذية عكار، وتم التداول في المستجدات على الساحة اللبنانية عموما والعكارية خصوصا، والتطورات السياسية  والستحقاق الانتخابات النيابية، بالاضافة الى هموم العكاريين الذين ما زالوا يعانون الامرين من الحرمان و بخاصة بعد الاضرار التي طالتهم نتيجة العواصف الثلجية.

واكد  الطرفان في بيان  أن "لا خيار للانتصار الا بالمقاومة وتحرير الاراضي المحتلة".

من جهة اخرى،  استقبل منفذ عام عكار احمد حموضه في حضور يوسف و اعضاء هيئة المنفذية ، رئيس تيار "الاصلاح و الوحدة" الشيخ ماهر عبد الرزاق وعضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس موسى طعمه، وتم التشديد بحسب بيان، على "تحمل الاحزاب الوطنية العقائدية  مسؤولياتهافي هذه المرحلة تجاه المجتمع المتشتت، لتوحيد صفوفه في وجه الظلم والفساد" ، مؤكدين ان "الانتخابات النيابية المقبلة فرصة لايصال صوت الحق والوقوف في وجه الهدر والفساد وتثبيت الانماء المتوازن". 

 واتفق المجتمعون  على  "مواصلة اللقاءات عبر تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة لتوحيد الصوت والصفوف".
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