مطمر الجديدة مُقفل أمام شاحنات النفايات... ماذا حصل؟

علمت الـLBCI أن نباشّي النفايات اعتدوا بالضرب على سائقي آليات شركتي خوري ورامكو في مطمر الجديدة



وبحسب المعلومات، فهناك إصابات بين السائقين الأمر الذي أدى إلى إضراب موظفي متعهد المطمر وإقفاله أمام شاحنات النفايات.