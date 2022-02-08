لا تسحبوا الودائع بالدولار.. خبير مالي يحذر

رأى المستشار المالي د.غسان شماس أن جمعية المصارف متحفظة على البند الثالث من خطة الحكومة المالية الذي يجبر المصارف على تسديد الودائع من سيولتها على مدى خمس عشرة سنة وذلك لحماية أنفسهم.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أشار الى أن رفض صندوق النقد الدولي للخطة غير واضح الأسباب لكن الصندوق ينظر الى موضوع من جهة تصغير حجم الدولة وردّ أموال المودعين.

وانتقد ما يحصل حالياً لجهة سحب المواطنين لودائعهم بالدولار، مشيراً الى أنه "هيركات" سيؤدي الى خسارة الودائع نهائياً. وقال إن الأموال يتم تذويبها وإن كانت سترد على مدى 15 سنة يجب أن ترد بالعملة الأساسية التي اودعت بها.