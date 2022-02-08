هذا ما قاله منسّق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي عن العودة الى المدارس!

أكد منسّق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي حمزة منصور لـ"صوت لبنان" تعليق الإضراب والعودة الى التدريس ابتداء من الخميس، بعد وعد من رئيس الحكومة بإعطاء الأساتذة بدل نقل.وأشار الى أنه في خلال الاجتماع امس مع رئيس الحكومة ووزير التربية، إتصل ميقاتي بوزير المال وطلب حجز 150 مليار ليرة كبدل نقل، متمنياً انجاز المرسوم اليوم أو الخميس في مجلس الوزراء.