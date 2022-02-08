لبنان

جنبلاط زار الجمعية التعاونية لصيادي ميناء جل البحر

Lebanon 24
08-02-2022 | 03:19
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ترافقه كريمته داليا جنبلاط، الجمعية التعاونية لصيادي ميناء جل البحر، بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، ووكيل داخلية بيروت المحامي باسل العود، وعضو بلدية بيروت رامي الغاوي، ورئيس التعاونية حمزة سليت وأعضاء التعاونية وعدد من الصيادين، حيث عرض رئيس التعاونية التحديات التي يواجهها الصيّادون.

 وشكر سليت جنبلاط على الدعم الدائم للجمعية وللصيادين، وقدّم له درعاً تذكارية باسم التعاونية عربون شكر وتقدير.
 
 
 
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