الحاج حسن التقى رئيس الوفد الإيراني في بغداد..وهذا ما تم الاتفاق عليه!

عقد لقاء، على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يعقد في بغداد، بين رئيس الوفد اللبناني وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس الوفد الايراني في المؤتمر.وشكر الوزير الحاج حسن خلال اللقاء القيادة الايرانية على الدور المركزي في دعم لبنان على مختلف الصعد، وقال: "نطمح لعلاقات متقدمة في مجال التعاون الزراعي والبحث العلمي وتبادل الخبرات".بدوره أكد رئيس الوفد الإيراني ان "عمل الحكومة الايراني ينطلق من رؤية رئاسة الجمهورية الإيرانية من خلال الإنفتاح على المحيط"، وكشف عن "استعداد وزارة الزراعة الايرانية للتعاون في مجال الري بالتقنيات المتطورة".وتم الإتفاق على تشكيل لجان فنية للبحث في التعاون المشترك.