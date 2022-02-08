لبنان

الحاج حسن التقى رئيس الوفد الإيراني في بغداد..وهذا ما تم الاتفاق عليه!

Lebanon 24
08-02-2022 | 04:05
A-
A+
Doc-P-916128-637799154614343000.jpg
Doc-P-916128-637799154614343000.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد لقاء، على هامش مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي للشرق الأدنى الذي يعقد في بغداد، بين رئيس الوفد اللبناني وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس الوفد الايراني في المؤتمر. 
 
وشكر الوزير الحاج حسن خلال اللقاء القيادة الايرانية على الدور المركزي في دعم لبنان على مختلف الصعد، وقال: "نطمح لعلاقات متقدمة في مجال التعاون الزراعي والبحث العلمي وتبادل الخبرات".
 
بدوره أكد رئيس الوفد الإيراني ان "عمل الحكومة الايراني ينطلق من رؤية رئاسة الجمهورية الإيرانية من خلال الإنفتاح على المحيط"، وكشف عن "استعداد وزارة الزراعة الايرانية للتعاون في مجال الري بالتقنيات المتطورة".
 
وتم الإتفاق على تشكيل لجان فنية للبحث في التعاون المشترك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-02-08
13:35 | 2022-02-08
13:29 | 2022-02-08
13:23 | 2022-02-08
13:12 | 2022-02-08
13:06 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website