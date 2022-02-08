لبنان

في اقليم الخروب... استمرار سرقة شبكات الكهرباء

Lebanon 24
08-02-2022 | 04:14
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يستمر مسلسل سرقة شبكات الكهرباء في منطقة اقليم الخروب، وكان آخرها سرقة مخارج محطة اللبان الهوائية العامة في خراج بلدة الدبية، كذلك تم سرقة مخارج محطة الزيدانية رقم 2 الواقعة، ضمن بلدة الرميلة الساحلية.
 
كما تمت سرقة الشبكة الهوائية العامة للمحطة، الواقعة في منطقة خلة اللوز، ما بين بلدتي  دلهون وكترمايا، بالاضافة الى سرقة الشبكة التي تغذي دلهون بالكهرباء، ما دفع مؤسسة كهرباء لبنان الى تزويد دلهون بالكهرباء من مناطق اخرى.
 
وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث بوشرت التحقيقات لملاحقة الفاعلين، وتم توقيف عدد من الأشخاص، الذين كانوا يبيعون كميات من الخطوط النحاسية.
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