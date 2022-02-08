للمواطنين.. إليكم قائمة بطرقات تشهدُ حركة مرور كثيفة

أوردت غرفة "التحكم المروري" قائمة بطرقاتٍ عديدة تشهدُ حركة مرور كثيفة، وهي على النحو التالي:

1- أوتوستراد الضبيه - أنطلياس وصولاً إلى الدورة

2- طريق الحدث عند مفرق سانت تيريز والكفاءات

3- الدكوانة الصالومي جسر الحايك

4- أوتوستراد البوار باتجاه جبيل