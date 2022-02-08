زحمة سير خانقة على اوتوستراد جبيل.. فما السبب؟ (صورة)

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المسلك الشرقي لاوتوستراد جبيل يشهد زحمة سير خانقة بسبب قيام احدى الشركات المتعهدة بطمر الحفر التي تسببت باضرار جسيمة في سيارات المواطنين في اليومين الماضيين لاسيما في الاطارات .وتعمل عناصر شرطة بلدية جبيل على تأمين حركة المرور في المحلة .