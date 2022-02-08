طقس عاصف ومثلج سيضرب لبنان.. الأب خنيصر يكشف المزيد عن المنخفض الجوي الجديد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا يسيطر على تركيا هو مصحوب بأمطار طوفانية ورطوبة عالية، ومن المُنتظر ان ينحرف تدريجياً نحو لبنان اعتباراً من قبل ظهر يوم الاربعاء بحيث يتحوّل الطقس الى عاصف وغائم على ان تشتدّ غزارة الامطار مساءً وليلاً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية تساقط للبرد على الساحل.

هذا، ويُسيطر المرتفع الآزوري، حالياً، على مصر، ما يؤدّي الى تدفّق رياح صحراوية دافئة نحو لبنان والجوار، تساهم برفع درجات الحرارة ليوم الثلاثاء.

يتراجع الضغط المرتفع عن مصر وتتعمق الرياح الشمالية في المنطقة ويبدأ تأثيرها على لبنان اعتباراً من مساء الاربعاء.

يحمل هذا المنخفض الجوي نسبة هطولات تتراوح بين 10 و 90 مم سوف تتوزع في المنطقة حتى صباح يوم الجمعة على الشكل التالي:

١ 80-90مم: جبيل، البترون، شكا

٢ 70-80مم: طرطوس، صيدا، الدامور، الناعمة.

٣ 55-70مم: بيروت، ساحل المتن،

٤ 35-50مم: الضبية، جونية، الشوف، عاليه، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا، كفردبيان، عشقوت، فيطرون، حراجل، صنين، الزعرور.

٥ 20-35مم: طرابلس، زغرتا، الكورة، بشري، البقاع الوسط والغربي، النبطية، رميش، جزين،

٦ 10-18مم: البقاع الشمالي، البقاع الشرقي، الضنية،

تدخل الرياح القطبية لبنان بشكل متفاوت وسوف تتمركز بشكل لافت فوق الجبال الغربية والبقاع الوسط والغربي، وبعض المناطق الجنوبية، فتتدنى درجات الحرارة وتتساقط الثلوج مساء الاربعاء وليله على ارتفاع 1100متر لتتدنى الى ما يقارب 900 متر في المناطق اللبنانية الوسطى دون تراكمات تُذكر وذلك، صباح الخميس.

ملاحظة هامة:

لن تكون الثلوج شاملة كل المناطق اللبنانية بسبب تفاوت درجات الحرارة بين منطقة واخرى.

لن تكون التراكمات جيدة فوق الجبال 1100-1200 حيث كمية الهطول اقل من 15مم

سوف تغطي العواصف الرعدية الساحل اللبناني والجبال الغربية بنسبة 35%.

ينحسر المنخفض الجوي صباح يوم الجمعة ويعاود المرتفع الآزوري نشاطه ظهر الجمعة فيلتحم ضغطه المرتفع مع السيبيري الذي سيتمركز فوق ارمينيا وسوريا والعراق الامر الذي سيؤدي الى طقس مستقر لأيام قليلة قبل عودة المنخفضات نحو لبنان.

نحن امام طقس عاصف وممطر ومثلج على الجبال بدءاً من مساء الاربعاء ولغاية صباح الجمعة.