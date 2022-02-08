لبنان

"طابور" جديد يظهر بقوة في مناطق لبنانيّة.. "مصاري عم تندفَع"!

Lebanon 24
08-02-2022 | 04:36
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تشهدُ الطرقات المحاذية لمراكز المعاينة الميكانيكية ودوائر النافعة ازدحاماً مرورياً خانقاً، وذلك بسبب تهافت المواطنين لإنجاز المعاينة الخاصة بسياراتهم ودفع الرسوم المتوجّبة عليهم، فضلاً عن تسديد الأموال التي يجب دفعها للسنوات التي تم التخلف فيها عن سداد الرسوم المستحقة للسيارات.

وحالياً، فإن طريق الزهراني - الجنوب، تشهدُ على طابور طويل للسيارات، إذ يمتدّ من الغازية وصولاً إلى الطريق المحاذية لمنشآت النفط التي تقع بالقربِ من مركز المعاينة الميكانيكية.

إضافة إلى ذلك، تشهدُ منطقة الدكوانة الصالومي - جسر الحايك ازدحاماً مرورياً بسبب توافد المواطنين إلى دائرة النافعة، في حين أن الازدحام المروري يبرزُ أيضاً عند مفرق سانت تيريز - الحدث بسبب ذهاب المواطنين إلى النافعة هناك.
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