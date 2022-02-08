لبنان

إقفال دائرة المساحة في زحلة حتى الاسبوع المقبل... ما السب؟

Lebanon 24
08-02-2022 | 04:17
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أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قراراً قضى بـ"إقفال دائرة المساحة في سراي زحلة، بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء وحتى صباح الثلاثاء المقبل الواقع فيه 15 شباط، بعد ثبوت إصابة إيجابية لموظف من الدائرة بفيروس كورونا".

وأوعز أبو جوده إلى رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك "متابعة موضوع إجراء فحوص الـPCR لجميع موظفي دائرة المساحة وجميع المخالطين، وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقاً اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".
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