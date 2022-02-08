أبي رميا في مرسيليا للمشاركة في مؤتمر ... ووفد فرنسي يزور قضاء جبيل نهاية الاسبوع!

يشارك النائب سيمون ابي رميا بصفته نائبا عن بلاد جبيل ورئيس التجمع من اجل لبنان في فرنسا الدكتور انطوان شديد، بدعوة من رئيس منطقة "بروفانس الب كوت دازور" (PACA - Provence Alpes Côte d'Azur) رونو موزولييه (Renaud Muselier)، في "مؤتمر عوالم البحر الابيض المتوسط" (Colloque des mondes méditlrranéens) في مرسيليا (فرنسا) بوجود ممثلين عن 23 دولة يشكلون منظومة الدول التي تقع على شواطىء البحر الابيض المتوسط.ويتخلل المؤتمر العديد من الندوات التي تتمحور حول الهموم المشتركة لهذه الدول والحلول المقترحة كمشاكل البيئة وتلوث المياه ومعالجة النفايات بالاضافة الى التحديات الاقتصادية وعلى رأسها خلق فرص عمل للشباب وتعاظم الهجرة من بلدان الجنوب الى بلدان شمال البحر الابيض المتوسط.كذلك تخصص لقاءات حول التنمية المستدامة وتبادل التجارب بين البلدان المشاركة.وكان لقاء بين الوفد اللبناني وموزولييه ونائب رئيس المنطقة لشؤون التعاون الدولي جان بيار كولين (Jean Pierre Collin) وعدد من مستشاري الرئيس المعنيين بملفات الشراكة والتبادل بين منطقة PACA والدول الاخرى.ونتيجة هذه اللقاءات وكترجمة عملية لإرادة التعاون، وجه النائب أبي رميا دعوة الى موزولييه لزيارة قضاء جبيل وبدء التحضير لاتفاقيات شراكة في العديد من القطاعات كالصحة والبيئة والتربية والسياحة.وسيتوجه وفد فرنسي برئاسة جان بيار كولين الى بلاد جبيل يومي الاحد والاثنين 13 و14 شباط للاطلاع على حاجات قضاء جبيل على ان يتوجه موزولييه منتصف شهر آذار الى لبنان ووضع الشراكة العملية موضع التنفيذ.وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد افتتح المؤتمر بخطاب ركز خلاله على التحديات المشتركة لدول البحر الابيض المتوسط وعلى اهمية التضامن بين شعوبها وقياداتها واعلن عن تخصيص 100 مليون يورو للشركات الفرنسية التي ترغب بالاستثمار في دول المغرب العربي بالاضافة الى اجراءات تسهيل انتقال رجال الاعمال بين دول جنوب البحر الابيض المتوسط وشماله.ويتابع ابي رميا وشديد لقاءاتهما اليوم.