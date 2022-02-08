طيران الجيش يحلق على علو منخفض في سماء طرابلس.. ماذا يحصل؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الطيران المروحي التابع للقوات الجوية في الجيش والذي يحلق على علو منخفض في سماء مدينة طرابلس منذ ساعات الصباح الاولى هو ناتج عن الزيارة التي يقوم بها قائد الجيش جوزاف عون على عدد من المرجعيات الروحية.