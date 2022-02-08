لبنان

صورةٌ بألف كلمة من دائرة رسميّة لبنانية.. هذا ما كتبه أحدُ الموظفين

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:13
A-
A+
Doc-P-916160-637799197967240099.jpg
Doc-P-916160-637799197967240099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتُظهر ورقة وضعها موظف على شباك مكتبه، وقد جاء فيها: "متغيب لأن الراتب لم يعد يكفيني للحضور إلى عملي".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
08/02/2022 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة ستزيدُ من مصروف "الإشتراك" من دون أن يشعر بها اللبنانيون!
lebanon 24
08/02/2022 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلبٌ من "لبنان القوي" بشأن ترسيم الحدود البحرية.. هذا ما قاله
lebanon 24
08/02/2022 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد استقبل سفيرة ايطاليا في لبنان
lebanon 24
08/02/2022 20:52:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الادارة العامة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-02-08
13:35 | 2022-02-08
13:29 | 2022-02-08
13:23 | 2022-02-08
13:12 | 2022-02-08
13:06 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website