صورةٌ بألف كلمة من دائرة رسميّة لبنانية.. هذا ما كتبه أحدُ الموظفين

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد مراكز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتُظهر ورقة وضعها موظف على شباك مكتبه، وقد جاء فيها: "متغيب لأن الراتب لم يعد يكفيني للحضور إلى عملي".