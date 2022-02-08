لبنان

متعاقدو التعليم: لا عودة قبل صدور مرسوم بدل النقل

Lebanon 24
08-02-2022 | 05:41
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 أكدت "لجان المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي من لجان المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي والثانوي والمهني ومختلف التسميات (مستعان بهم، اجرائي، على صندوق المدرسة...) أن لا عودة الى التعليم قبل إقرار مرسوم بدل النقل للمتعاقدين كما وعدوا بالامس من قبل دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية القاضي عباس الحلبي".
وقالت في بيان موحد اليوم: "في حال صدر المرسوم في جلسة اليوم، نعود الى التعليم صباح يوم الخميس، في حال لم يقر لن نعود حتى إقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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