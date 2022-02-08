لبنان

مما يشكو موظفو هذا القطاع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2022 | 06:25
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يشكو موظفو مشروع تأمين حقوق المعوقين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية من عدم قبض كامل مستحقاتهم، خصوصاً انّ رواتبهم تُصرف لهم كل 6 اشهر مرة، ولكن على رغم ذلك فإنّ التأخر في دفع المستحقات وبدل النقل جعلتهم يرفعون الصوت اعتراضاً على سوء المعاملة في ظل الظروف المعيشية الصعبة. 
وقال أحد الموظفين انهم لم يتقاضوا بدل نقل عن سنة كاملة لغاية الآن، وأن أغلب العاملين في هذا القطاع يعملون في المناطق البعيدة النائية.

لبنان

خاص

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