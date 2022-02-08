لبنان

سؤال من وهاب لقادة الكتل النيابية

Lebanon 24
08-02-2022 | 06:26
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":
 
"هل من ضمير يتحرك لدى قادة الكتل النيابية للسير بعفو عن المعتقلين في رومية أو المتهمين خارج السجون وأكثرهم أبرياء ولم يحاكموا منذ سنوات؟"
 
 
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