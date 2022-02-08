سؤال من وهاب لقادة الكتل النيابية

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"هل من ضمير يتحرك لدى قادة الكتل النيابية للسير بعفو عن المعتقلين في رومية أو المتهمين خارج السجون وأكثرهم أبرياء ولم يحاكموا منذ سنوات؟"