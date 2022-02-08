لبنان

"جوكر" إنتخابي في هذه المنطقة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2022 | 06:28
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يفتقد قضاء زحلة حتى الساعة الى مرشحين موارنة وارثوذكس بارزين في مختلف اللوائح المرتقبة. من هنا بدأ حزب يميني إستعراض مرشحين موارنة، حيث أشار مصدر زحلي الى أن "هذا الحزب يتطلع الى مرشحٍ ماروني يؤمن له حوالى 2000 صوت من خارج المحازبين من أجل تدعيم حواصل اللائحة. لذا بدأ التواصل مع صحافي زحلي ورئيس جمعية بيئية، خصوصاً أن حضوره بين الزحليين وأبناء القضاء هو 24 على 24 ويستطيع أن يستقطب أصواتاً حصل عليها أحد المرشحين الأساسيين في إنتخابات سنة 2018"، بحسب المصدر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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