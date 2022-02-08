لبنان

الجماعة الإسلامية تستقبل وفد حزب الكتائب

Lebanon 24
08-02-2022 | 06:55
A-
A+
Doc-P-916199-637799254496350143.jpg
Doc-P-916199-637799254496350143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في مركز الجماعه في صيدا عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب عن منطقة جزين الأستاذ كلود حجار يرافقه ناجي حجار و ميشال حجار، بحضور مسؤول العلاقات العامة المحامي ابراهيم الرواس وعضو مكتب صيدا الأستاذ شادي جمعه.
جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع اللبناني العام والتطورات السياسية والشأن الانتخابي والعلاقة التي تربط صيدا بشرقها وصولاً إلى جزين، وسُبل تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:44 | 2022-02-08
13:35 | 2022-02-08
13:29 | 2022-02-08
13:23 | 2022-02-08
13:12 | 2022-02-08
13:06 | 2022-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website