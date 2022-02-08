الجماعة الإسلامية تستقبل وفد حزب الكتائب

استقبل المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود في مركز الجماعه في صيدا عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب عن منطقة جزين الأستاذ كلود حجار يرافقه ناجي حجار و ميشال حجار، بحضور مسؤول العلاقات العامة المحامي ابراهيم الرواس وعضو مكتب صيدا الأستاذ شادي جمعه.جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع اللبناني العام والتطورات السياسية والشأن الانتخابي والعلاقة التي تربط صيدا بشرقها وصولاً إلى جزين، وسُبل تعزيز الوحدة الوطنية والعيش المشترك.