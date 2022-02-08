لبنان

حركة غير طبيعيّة في السوق والمتاجر.. ماذا يجري؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-02-2022 | 07:46
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قالت مصادر في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد لـ"لبنان24" إنّ "الحملة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسعتر في متاجر المواد الغذائية مستمرّة من دون أي توقف"، مؤكدة أنه "لا خيمة فوق رأس أحد ومكافحة الاحتكار ستبقى مستمرّة لإراحة المواطن".
ولفتت المصادر إلى أنّ "أي متجر  يقوم بأي  مخالفة  سيتم ختمه فوراً بالشمع الأحمر من دون أي تردّد، وهذا ما حصل اليوم في صيدا والجنوب"، مشيرة إلى أنّ "القضاء يتحرّك فوراً مع وزارة الاقتصاد"، وأضافت: "الحملة ستستمرّ في الأيام المقبلة  في حين أن هناك حملة جديدة ستنطلق بشأن المازوت أيضاً لكشف المحتكرين". 
إلى ذلك فقد جرى رصد حركة غير طبيعية ضمن العديد من المتاجر، إذ تبيّن أن هناك مراكز بيع طلبت من عمالها السعي فوراً إلى تغيير الأسعار لديها بشكلٍ يومي، حتى أن أسعار بعض السلع تتغير مرات عدّة خلال اليوم الواحد.
وفعلياً، فإن هذه الخطوة تأتي لتفادي أي عقوبة من الجهات المعنيّة والرقابية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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