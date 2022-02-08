لبنان

حريق بين بلدتيّ عيّات والبرج في عكّار

Lebanon 24
08-02-2022 | 07:47
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شبّ حريق ظهر اليوم في أحراج مليئة بأشجار الصنوبر والسنديان المعمرّة بين بلدتيّ عيّات والبرج في عكّار. وتمكن الاهالي من إخماد النيران والسيطرة عليها بمؤازرة عناصر الدفاع المدني.

والأهالي يشكون من عمليّة حرق الاشجار للإستفادة منها للحطب والفحم.

وطالبوا الأجهزة المعنيّة والبلديات بضرورة منع التعديات.
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